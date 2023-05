8es de finale Coupe de la Ligue: Jaraaf/ Génération Foot, affiche de feu

Moins d'un mois après avoir perdu en championnat face à Génération Foot, le Jaraaf de Dakar reçoit le même adversaire, ce mercredi, en match en retard des 8es de finale de la Coupe de la Ligue. Le club de la Médina, qui a presque dit adieux à ses ambitions de titre en Ligue 1, espère poursuivre sa route dans cette compétition qu'il n'a jamais gagnée.



Samedi 8 avril dernier, Génération Foot enfonçait le Jaraaf de Dakar dans sa crise. Un succès (0- 1) au stade Iba Mar Diop et une démission du coach Youssouph Dabo dans les heures qui ont suivi ce choc ce la 17e journée de Ligue 1 sénégalais.



Ce mercredi, les deux équipes se retrouvent dans le même antre mais pour un match en retard des 8es de finale de la Coupe de la Ligue. Et comme d'habitude, ce duel promet des étincelles car ni Génération Foot ni Jaraaf n'a encore remporté ce trophée, informe le quotidien sportif « Stades ».



Le club de Déni Birame Ndao est actuellement au meilleur de sa forme. En dépit de leur élimination en 16es de finale de la Coupe du Sénégal per lamono Fatick (0-0, TAB 4-1), les Grenats ont enchaîné cinq victoires de rang pour reprendre les commandes de la Ligue 1.



Du côté du Jaraaf, la situation reste toujours compliquée. Malgré le départ de l'entraîneur Youssouph Dabo, les Vert et Blanc n'ont pas enchainée de bons résultats. Ils viennent de faire deux matchs nuls vierges consécutifs en championnat contre l'US Gorée puis face à Diambars. Ils ont difficilement sorti l'Olympique de Ngor (National 1) en 16es de finale de la Coupe du Sénégal (0-0, TAB 5-3).



Le coach intérimaire Ablaye Guèye, qui n'a gagné qu'un match (0-1 chez AS Kaffrine en 32 de finale de Coupe du Sénégal) devra trouver la bonne formule pour permettre à ses attaquants de retrouver leur confiance.





Programme 8es de finale



Mercredi 3 mai 2023



16h30 Jaraaf (L1) / Génération Foot (L1)



Samedi 4 mars 2023



Teungueth FC (L1)/USO (L2) 2-0



Wally Daan (L2)/DSC (L1) 2-0



Dimanche 5 mars 2023



Casa Sports (L1)/GFC (L1) 2-1



Ndiambour (L2)/AS Pikine (L1)3-1



Stade Mbour (L1)/Diambars (L1) 2-1 a.p.



Jamono Fatick (L2)/ Port (L2) 1-1 a.p. TAB 3-4



Vendredi 10 mars 2023

Demba Diop FC/Mbour PC (L2) 0-0 a.p TAB 7-6