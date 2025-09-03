90 ans d’Abdou Diouf : Le mouvement Racines socialistes salue le leadership de l’ancien président

Le mouvement Racines socialistes, affilié au Parti socialiste, a rendu « un vibrant hommage » à l’ancien président Abdou Diouf, dans un communiqué publié ce mercredi 3 septembre, à l’occasion de son 90ᵉ anniversaire célébré hier, mardi.



« Son leadership, inspiré d’un socialisme national et humaniste, a permis d’ancrer durablement les fondements de l’État de droit, du dialogue politique et du développement social », s’est félicité le mouvement.



Dans un contexte marqué par de profondes mutations, les membres de Racines socialistes estiment que l’héritage d’Abdou Diouf peut et doit inspirer une nouvelle dynamique d’unité nationale.



Selon Moustapha Diaw et ses camarades, « l’œuvre du Président Diouf reste un repère fondamental de notre histoire contemporaine ».



« L’héritage du Président Diouf n’est pas qu’un souvenir : c’est une boussole, un appel à l’exigence démocratique, à l’éthique publique et à la responsabilité partagée », poursuit le communiqué.



Le mouvement a également salué les gestes du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et de son gouvernement pour « avoir honoré, avec hauteur de vue, l’œuvre du Président Diouf ».