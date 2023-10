À Arras, le lycée Gambetta évacué après une alerte à la bombe

Le collège-lycée Gambetta à Arras (Pas-de-Calais), où a été assassiné vendredi un enseignant dans un attentat jihadiste, a été évacué ce lundi matin en raison d’une alerte à la bombe, rapporte BFMTV.



Trois jours après l’attaque au couteau perpétrée par un ancien élève radicalisé, le collège-lycée Gambetta à Arras (Pas-de-Calais) se retrouve de nouveau au cœur de l’actualité. L’établissement, où a été assassiné un professeur, a été évacué ce lundi matin en raison d’une alerte à la bombe, indique BFMTV.



L’alerte « fait suite à un message reçu » via Internet, a précisé la préfecture du Pas-de-Calais. « Le préfet, sur place, a fait évacuer l’établissement. Les démineurs se rendent sur site », a-t-elle ajouté. Aux alentours de 10h30, une centaine de personnes, élèves, enseignants et parents, ont quitté l’établissement pour se rendre dans un parking de l’autre côté du boulevard.



Des élèves et des parents venus rendre un dernier hommage

Aucun cours ne devait être dispensé ce lundi. De nombreux élèves, certains accompagnés de leurs parents, s’étaient réunis lundi matin devant la cité scolaire pour rendre hommage à l’enseignant. Certains sont venus déposer des roses devant l’entrée. Les forces de l’ordre, militaires et policiers, sont présentes en nombre. Le service de déminage est arrivé sur place.



Dominique Bernard, professeur de français au collège, âgé de 57 ans, a été poignardé à mort vendredi par un ancien élève radicalisé de 20 ans, lors d’un attentat qui a également fait trois blessés.