À Brégançon, Emmanuel Macron et Angel Merkel face à une rentrée mouvementée

Il flotte comme un parfum de rentrée sur le fort de Brégançon où Emmanuel Macron reçoit, jeudi 20 août, Angela Merkel pour tenter de renforcer l'entente du couple franco-allemand sur les nombreux dossiers chauds européens et internationaux.



Sous le soleil de la Côte d'Azur, l'accueil s'annonce détendu pour la chancelière allemande, qui découvrira à 16 heures pour la première fois la résidence estivale des présidents français, à Bormes-les-Mimosas (Var).



Mais Angela Merkel n'aura guère le loisir d'en profiter car, avec un entretien bilatéral, une conférence de presse et un dîner de travail, l'atmosphère sera surtout studieuse. En cette fin d'été, "l'agenda international est particulièrement chargé", souligne l'Elysée, en listant les sujets qui devraient être abordés : la poursuite de l'épidémie de Covid-19, les crises au Mali, en Biélorussie et au Liban, les tensions en Méditerranée orientale, le Brexit, les prochaines échéances européennes...