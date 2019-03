A Kigali, Félix Tshisekedi et Paul Kagame affichent leur confiance mutuelle

Après les péripéties diplomatiques qui ont suivi l’élection du président de la RDC, son homologue rwandais affirme « croire à l’engagement de Félix Tshisekedi envers son peuple ». Et envers ses voisins : alors que le Rwanda et l’Ouganda connaissent des tensions récurrentes, le président congolais s’est posé en médiateur, affirmant qu’il discutait avec Paul Kagame et avec l’Ougandais Yoweri Museveni, sans révéler le contenu de ces échanges.



Le président de la RDC a également évoqué les nombreux groupes armés présents sur son territoire, « des hommes d’affaires véreux » selon lui motivés par l’argent et non par l’idéologie. Et qu’il promet de désarmer et de réinsérer socialement, à l’exception des ADF, dans la région de Beni, qualifiés de « jihadistes ».



Initialement venu pour parler économie, Félix Tshisekedi a affirmé son intention de développer l’hydro-électricité sur le fleuve Congo, avec bien sûr le méga-projet du barrage d’Inga, mais également d’autres sites dans le pays.