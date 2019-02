A Tamba, Idy décroche le responsable de l’UCS Mamadou Diallo

Mamoudou Diallo, responsable régional de l'Union des centristes du Sénégal (Ucs) et Salma Babou de l'Alliance pour la République (Apr, au pouvoir) ont décidé de porter la candidature de Idrissa Seck, à l'élection présidentielle sénégalaise du 24 février 2019.



"A l'issue d'une concertation, nous avons décidé de porter la candidature de Idrissa Seck. Nous avons fait une analyse simple. Le discours qu'on tenait n'est pas en phase avec ce que le président Macky Sall faisait. Si l'Ucs décide de soutenir Macky Sall, cela pose problème", a dit M. Diallo, lors d'une conférence de presse dimanche à Tamba.



" Nous ne pouvons pas dire une chose aujourd'hui et demain faire le contraire. Pour continuer sur cette même ligne, nous avons pensé que l'idéal c'est de soutenir un autre camp différent du pouvoir. Et nous avons choisi le camp de Idrissa Seck qui incarne le changement ", ajoute-t-il.



Quant à Salma Bambou, elle a affirmé que Macky Sall, n'a pas fait grand chose pour Tamba. Selon elle la solution c'est Idrissa Seck. La dame déplore le fait qu'elle soit écartée par son responsable, Malal Camara, de toutes les activités de l'Apr. " Nous sommes au courant de rien."Nous n'avons même pas été informés de l'arrivée de Macky Sall, encore moins avoir des tissus ou des tee-shirts ", soutient-elle.