À l'ONU, Benyamin Netanyahu rejette les accusations de «génocide» à Gaza commis par Israël Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu s'est exprimé devant l'Assemblée générale des Nations unies ce 26 septembre 2025 à New York. Il a rejeté les a

Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu est monté vendredi 26 septembre sur la tribune des Nations Unies sous les applaudissements de ses partisans invités dans le public et sous les huées de délégations qui ont quitté en masse la salle. Les délégués ont été rappelés à l'ordre lorsque Benyamin Netanyahu a commencé son discours, le premier de la journée à l'Assemblée générale annuelle de l'ONU.



À la tribune, le Premier ministre israélien a rejeté les accusations de « génocide » à Gaza, assurant nourrir la population du territoire palestinien. « Prenez les accusations fausses de génocide, Israël est accusé de cibler des civils, mais rien n'est moins vrai », a-t-il assuré, soulignant qu'Israël prenait des mesures pour éviter les victimes civiles, et assurant ne pas affamer la population.



« Le Hamas utilise les civils comme boucliers humains et comme accessoire pour leur guerre de propagande dégoûtante contre Israël, propagande que les médias européens avalent tout cru », a-t-il ajouté, dénonçant également le fait que de nombreux pays ont « cédé » au Hamas en reconnaissant l'État de Palestine.



Israël « veut finir le travail » contre le Hamas

Benyamin Netanyahu a assuré qu’Israël a « écrasé l’essentiel de la machine terroriste du Hamas » à Gaza. « Pendant l’année passée, nous avons frappé les Houthis, y compris hier (jeudi), nous avons écrasé l’essentiel de la machine terroriste du Hamas, nous avons estropié le Hezbollah, en éliminant la plupart de ses dirigeants et une grande partie de son arsenal », a-t-il déclaré. Désormais, Israël « veut finir le travail » contre le Hamas « aussi vite que possible ». Il a réitéré son appel au Hamas à déposer les armes.



Le Premier ministre israélien a toutefois salué les efforts du Liban vers le désarmement du Hezbollah, demandant cependant « plus que des mots ». « Je le félicite pour son objectif annoncé de désarmer le Hezbollah. Mais nous avons besoin de plus que des mots. Si le Liban prend des mesures véritables et durables pour désarmer le Hezbollah, je suis sûr qu'une paix durable est possible », a-t-il déclaré.





La reconnaissance d'un État palestinien, un « suicide national », selon Benyamin Netanyahu

La création d'un État palestinien serait un « suicide national » pour Israël, a lancé Benyamin Netanyahu, fustigeant la récente vague de reconnaissances par des pays occidentaux. « Voici un autre message pour les dirigeants occidentaux : Israël ne vous permettra pas de nous imposer un État terroriste. Nous ne commettrons pas un suicide national parce que vous n'avez pas le courage de faire face à des médias hostiles et les foules antisémites qui réclament le sang d'Israël », a-t-il déclaré.



Concernant les otages israéliens, le Premier ministre a dit avoir fait installer des hauts-parleurs dans la bande de Gaza pour que les otages entendent son discours à la tribune de l'ONU. « Nous ne vous avons pas oubliés, même pour une seconde. Le peuple d'Israël est avec vous. Nous ne nous reposerons pas tant que vous ne serez pas tous rentrés à la maison », a-t-il lancé en hébreu puis en anglais.



Appel à rétablir des sanctions contre l'Iran

Le Premier ministre israélien a aussi soutenu le rétablissement des sanctions de l'ONU contre Téhéran attendu samedi, appelant à la « vigilance » contre la menace du programme nucléaire iranien. Grâce aux frappes israéliennes et américaines de juin contre des sites nucléaires iraniens, « nous avons levé une menace existentielle » contre Israël « et une menace mortelle contre le monde civilisé, nous avons chassé un nuage noir qui aurait pu tuer des millions et des millions de personnes », a-t-il déclaré à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU.



« Mais nous ne devons pas permettre à l'Iran de conserver ses capacités nucléaires militaires », les stocks d'uranium enrichi « doivent être éliminés et demain (samedi), les sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU contre l'Iran doivent être rétablies », a-t-il ajouté.