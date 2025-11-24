À la Une: le changement dans la continuité en Guinée-Bissau

La question n’est pas de savoir si le président sortant Umaro Sissoco Embalo va être réélu à l’issue de la présidentielle d’hier, mais s’il va être réélu dès le premier tour…

En effet, pointe Le Monde Afrique, « Umaro Sissoco Embalo, 53 ans, est donné favori. S’il est réélu, il deviendrait alors le premier chef de l’Etat de Guinée-Bissau à effectuer deux mandats successifs depuis l’instauration du multipartisme, en 1994. Il a comme principal adversaire l’opposant Fernando Dias, qui a reçu le soutien du puissant PAIGC, l’ancien parti unique et principal parti d’opposition. Son chef, Domingos Simoes Pereira, n’a pu se présenter. Sa candidature a été rejetée par la Cour suprême, qui a jugé que son dossier avait été déposé trop tardivement. »

Prolongations ?

Alors, « l’outsider Fernando Dias peut-il compliquer la réélection d’Umaro Sissoco Embalo ? », s’interroge Jeune Afrique. « Présenté par ses adversaires comme “sans expérience notable“, Fernando Dias s’est pourtant imposé comme un redoutable outsider dans la dernière ligne droite de la présidentielle », note le site panafricain. L’opposant a en effet reçu le soutien du PAIGC. Mais reste à savoir s’il bénéficiera vraiment du report des voix de ce parti.



Pour WakatSéra au Burkina Faso, les jeux ne sont pas forcément faits… « Si pour certains Umaro Sissoco Embalo a déjà… emballé la compétition, pour d’autres, le match est loin d’être fini et pourrait connaître des prolongations. Certes, le président sortant est donné favori, surtout en l’absence de challenger issu de l’historique et mythique PAIGC. Toutefois, le candidat indépendant, Fernando Dias, peu connu, jouit du soutien indéfectible et massif de la formation politique qui a porté l’indépendance (…). Toute chose qui continue de faire croire que la partie sera serrée entre Embalo et son adversaire. » Un boulevard !

Non, rétorque L’Observateur Paalga, toujours à Ouagadougou, « Umaro Sissoco Embalo s’est tracé un boulevard pour rebeloter. »

« Un scrutin sans enjeu ni suspense », renchérit Le Pays. « Le président sortant a réussi le tour de force de remodeler le terrain électoral à son avantage, et de faire écarter les opposants les plus sérieux, avant même que la partie ne commence. (…) Ce scrutin présidentiel ressemble davantage à une chorégraphie scrupuleusement orchestrée par le pouvoir pour permettre au sortant de devenir le premier chef d’État à effectuer deux mandats successifs, depuis l’instauration du multipartisme en 1994 dans ce pays politiquement fragile et chroniquement instable. »

À quand la stabilité et le développement ?

En effet, rappelle Afrik.com, « depuis son indépendance en 1973, la Guinée-Bissau a connu quatre coups d’État réussis et plus d’une douzaine de tentatives, totalisant plus de deux décennies de régime militaire. (…) Et dans le pays, l’un des plus pauvres au monde où près de 40% de la population vit sous le seuil de pauvreté, la demande de changement est pressante. La Guinée-Bissau est classée 174e sur 193 au dernier indice de développement humain établi par le Programme des Nations-Unies pour le développement. L’espérance de vie n’est que 64 ans. Et nombre d’électeurs, note encore Afrik.com, expriment le souhait de voir enfin émerger stabilité et développement, à travers des investissements dans les infrastructures et les services publics. »



Enfin, Ledjely en Guinée résume ainsi la situation : « dans ce contexte contrasté entre volonté populaire de stabilité et soupçons persistants sur l’équité du scrutin, la Guinée-Bissau joue une nouvelle fois une part essentielle de son avenir politique. Le véritable test sera moins dans le résultat que dans la manière dont celui-ci sera accueilli. Si le pays parvient à traverser cette séquence électorale sans heurts, il aura franchi une étape importante sur la voie de la consolidation démocratique. »

