Gambie: un ancien membre des escadrons de la mort inculpé pour le meurtre d'un journaliste de l'AFP

En Gambie, un ancien membre des escadrons de la mort actifs sous la présidence de Yahya Jammeh a été inculpé pour meurtres ce mercredi 3 décembre 2025. Sanna Manjang, considéré comme fugitif par la Gambie depuis plusieurs années, avait été arrêté samedi 29 novembre au Sénégal lors d'une opération conjointe, puis transféré mardi à Banjul. La justice gambienne va le juger pour le meurtre de deux hommes.



Sanna Manjang est accusé du meurtre du journaliste de l'Agence France Presse (AFP) Deyda Haidara, en 2004, et de l'homme d'affaires Ndongo Mboob en 2006. Arrêté samedi 29 novembre au Sénégal, puis transféré mardi à Banjul, en Gambie, il a été inculpé ce mercredi 3 décembre.



À l'époque, il faisait partie des Junglers, les Broussards, escadron de la mort actif sous la présidence de Yahya Jammeh. Intimidation, meurtres : ce groupe paramilitaire était chargé des basses œuvres de l'ancien président, qui a régné d'une main de fer sur la Gambie de 1994 à 2017. Depuis, l'ancien dictateur a trouvé refuge en Guinée Équatoriale.



Un « rôle central » dans les tortures commises par les Junglers

La commission « Vérité, réconciliation et réparations » mise en place par la Gambie a déjà estimé que Sanna Manjang avait joué un « rôle central dans les tortures, les disparitions forcées et les exécutions extrajudiciaires perpétrées par les Junglers ».



Au sujet de l'assassinat du journaliste de l'AFP, un ancien membre de cette milice, le lieutenant Malick Jatta, avait notamment déclaré en 2019, devant la commission: « nous avons tiré, moi, Alieu Jeng, un autre membre des Junglers, et Sanna Manjang ».



L'avocat américain Reed Brody, qui traque les auteurs de crimes et accompagne les victimes de Yahya Jammeh, a expliqué à l'AFP que si Sanna Manjang acceptait de coopérer, « son témoignage pourrait aussi être le coup de grâce pour Yahya Jammeh, en apportant un nouvel aperçu sur la manière dont les Junglers organisaient et commettaient leurs crimes ».