A la découverte de Baba Ly... le jeune mauritanien "chahuteur" de Génération Foot

Dans l’académie de Génération Foot, les pensionnaires viennent un peu partout dans la sous-région. En effet, il y a les Gambiens, Malien, Togolais, Ivoiriens, Camerounais et un Mauritanien.



Les "Mourabitounes" sont représentés dans le centre par Baba Ly, un jeune de 14 ans qui évolue avec les plus jeunes de l’académie. Selon Abdoulaye Sarr, Directeur technique (DT) du centre, Baba est le « chahuteur de Génération Foot ». Ce qui prouve sa bonne intégration avec les autres de sa catégorie. Pourtant, il n’est pas au Sénégal et il n'y a pas grandi. D’ailleurs, il éprouve toutes les difficultés du monde à s’exprimer en Wolof.



Baba Ly a été détecté, selon lui par l’entremise d’une connaissance basée en Mauritanie et entretenant des rapports amicaux avec les dirigeants du centre. C’est ainsi que cette connaissance a fait le lien entre l’académie et les parents du jeune.



​Le gamin de 14 ans est un milieu de terrain qui a comme idole Isco du Réal Madrid mais, supporte cas le FC Barcelone. Il rêve de devenir un grand joueur et jouer dans de grands clubs en Europe.



Concernant la couleur de son futur maillot en équipe nationale entre le Sénégal et la Mauritanie, Baba est dubitatif : « je ne sais pas encore », a-t-il répondu.