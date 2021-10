A trois mois des Locales, "les actes préparatoires essentiels toujours indisponibles", selon Ndiaga Sylla

Pourquoi les actes préparatoires aux déclarations de candidatures ne sont toujours pas disponibles ? S'interroge l'expert électoral, Ndiaga Sylla à trois des locales.

La raison est que à deux semaines du dépôt des candidatures aux élections des conseillers territoriaux, les autres actes préparatoires essentiels ne sont toujours pas publiés !



Il s'agit, fait savoir Ndiaga Sylla, "du décret fixant le nombre de conseillers à élire dans chaque commune, ville et département (les décrets que j'avais attaqués devant la Cour suprême en 2014 et qui avaient été finalement fondus et retirés) et deux arrêtés l'un portant Modèle de déclaration de candidatures et l'autre déterminant les 2% d'électeurs "parrains" à collecter par les entités regroupant des personnes indépendantes".