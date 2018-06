AFD : 1.050 milliards Fcfa investis au Sénégal ces 10 ans, selon la directrice Laurence Hart

A l’occasion de sa conférence de Presse, organisée ce mercredi pour publier ses résultats de l’année 2017, la directrice de l’Agence française de développement (AFD), Laurence Hart a indiqué que son agence a investi au Sénégal durant les dix dernières années 1, 6 milliards d’euros soit environ 1.049 milliards 534 millions 799 mille 171 Fcfa.



Cette somme est investie dans des projets. Car selon la directrice, 47 projets sont en cours d’exécution.

« En exécution on a 47 projets qui représentent 69 conventions de financement parce que sur un même projet, on a fait un mixage de prêt et de don. Donc, on a souvent deux conventions de financement pour le même projet », a-t-elle annoncé.



AFD intervient dans différents secteurs notamment sur l’employabilité des jeunes, sur l’accès aux services publiques et sur l’énergie. Ainsi, elle s’est fixée trois objectifs.

Le premier objectif concerne l’employabilité des jeunes. Selon la directrice, l’AFD travail pour améliorer la compétitivité de l’économie et l’employabilité des jeunes mais également tout ce qui est action menée à travers le secteur privé ;



Le deuxième objectif, c’est d’améliorer l’accès à des services publics. Ainsi, Laurence Hart a annoncé « La mise en œuvre d’un nouveau projet pour la modernisation du réseau de la Senelec afin d’accueillir mieux les énergies renouvelables ».

Sur le secteur du transport également AFD « Est en train de travailler sur comment réorganiser les transports privés sur le grand Dakar pour permettre de rabattre les gens vers les deux lignes qui sont importantes, le TER et le futur Bus rapide transit (BRT) », a ajouté la directrice.

Et le troisième objectif, c’est de « travailler sur la résilience face aux chocs exogènes et aux défis environnementaux ».



L’AFD accompagne également l’Etat du Sénégal dans ses projets. Ainsi, selon la directrice, le gouvernement français a augmenté de 300 millions d’euros sa contribution sur le plan Sénégal émergent (Pse).

« Le gouvernement français s’était engagé à mettre 400 millions d'euros sur le PSE en 2012, aujourd’hui on est à 700 millions d'euros, soit 459 milliards 169 millions 942 mille 964 F cfa et cette contribution va augmenter », a-t-elle dit.