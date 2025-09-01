AFSF 2025 : Le Président Diomaye Faye appelle à placer la jeunesse au cœur de la révolution agricole

"Faire de la jeunesse africaine le moteur du développement agricole"

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a alerté ce lundi, lors de l’ouverture de l’édition 2025 du Forum africain des systèmes alimentaires (AFSF), sur les risques majeurs d’insécurité alimentaire auxquels l’Afrique reste exposée, malgré son immense potentiel agricole.« Le Continent est donc celui qui risque le plus de faire face à l’insécurité alimentaire. Pourtant notre continent a tout le potentiel qu’il faut pour atteindre l’autosuffisance alimentaire. Mieux, avec ses atouts, l’Afrique pourrait contribuer à nourrir le monde », a-t-il affirmé.Le chef de l’État a souligné l’importance de la jeunesse, qui constitue 60% de la population africaine, avec des projections annonçant 2,5 milliards d’habitants en 2050, dont 600 millions de jeunes supplémentaires en âge de travailler.Selon lui, ce tournant démographique impose de placer les jeunes « au cœur des politiques de développement », en phase avec le thème du forum : « Jeunesse, fer de lance de la collaboration, de l’innovation et de la transformation des systèmes alimentaires ».Pour faire de la jeunesse africaine le moteur du développement agricole, le Président Diomaye préconise une « éducation et une formation, qui répondent aux besoins d’une agriculture moderne, intensive et durable.Ils doivent ensuite être responsabilisés et même associés à la formulation de nos politiques agricoles ».Toutefois, a-t-il ajouté, « cela ne suffira pas ».Pour transformer durablement l’agriculture, le chef de l’Etat souligne que « nous devons aussi investir massivement dans la modernisation des outils et méthodes de production ; le développement de semences et de spéculations adaptées au changement climatique ; la maitrise de l’eau ; le développement des chaines de valeur agricole, notamment par la transformation locale des produits ; ainsi que la digitalisation ».Le Président a enfin rappelé la Déclaration de Maputo de 2023, qui recommande aux États africains de consacrer au moins 10% de leur budget national à l’agriculture, afin de rendre possible cette transformation durable.