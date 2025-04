AG - FSF : Augustin Senghor de plus en plus seul face à son comité exécutif

Quelques mois avant l'Assemblée générale élective, l'incertitude demeure à la tête du football sénégalais. Après quatre mandats successifs, le président sortant Me Augustin Senghor semble être isolé, n'ayant plus le soutien significatif de ses collaborateurs les plus proches. La réunion la plus récente du Comité Exécutif (Comex) de la Fédération sénégalaise de football (FSF), qui a eu lieu mercredi, en est un exemple parfait.



Le Comité Exécutif de la Fédération sénégalaise de football peaufine ses stratégies en toute discrétion, sans susciter d'attention. Il n'y a pas de données qui filtrent, pas de signes de tranquillité ou d'harmonie, et encore moins d'unité. Cependant, des intrigues se trament et des tactiques secrètes émergent à mesure que l'on approche de la période de proclamation des candidatures.



La mention du sujet divers lors du Comex par Yaya Baldé, président de la Ligue de Kolda, semble avoir dévoilé une partie de ce qui ressemble à l'isolement d'Augustin Senghor. Si celui qui a posé la question pensait qu'il fallait simplement lever le tabou sur ce sujet pour permettre à tous les candidats potentiels de se libérer et d'engager un débat apaisé autour des candidatures, le Comex a dépassé largement cette idée. Parce que la décision qui a suivi représente un véritable casse-tête qu'il est nécessaire de déchiffrer pour en saisir le sens.



Le Comex a immédiatement lancé une première action : établir un cadre de discussion pour choisir un candidat fédéral qui portera le « maillot du manko » afin de succéder à Augustin Senghor. La contradiction se manifeste dans le fait que ce contexte englobe le président en exercice lui-même. Il est vrai qu'il n'a pas encore exprimé son opinion, mais cette action semble clairement être une exclusion soigneusement orchestrée qui n'ose pas dire son nom. Car un geste de soutien suffirait à dissiper toutes les spéculations liées à son mutisme. Sa présence dans ce contexte génère une incertitude et suscite des questions concernant la légitimité de son maintien.



Le processus est donc en cours. Sans prétendre à la vitesse, nous allons désormais nous surveiller, et si nécessaire, nous unir pour remporter la présidence de la Fédération sénégalaise de football le 2 août prochain.