Basket - N1 Féminin (Final 8) : SLBC se relance, l'ASC Ville de Dakar en patronne

Le stadium Marius Ndiaye a été le théâtre d'un samedi électrique lors de la 2e et 3e journées des play-offs du National 1 Féminin. Dans le groupe B, le Saint-Louis Basket Club (SLBC) a réalisé une belle opération en s'imposant de justesse face à DBALOC (47-46).



Un tir primé de Ndeye Sène (12 points, 2 passes) dans les dernières secondes a permis aux Nordistes de décrocher leur première victoire après une entrée ratée contre le DUC. Cette défaite est la première pour la formation de Derklé, qui avait pourtant bien lancé sa campagne face au CEMT Ziguinchor.



Du côté du groupe A, l'ASC Ville de Dakar (ASCVD) continue de dominer les débats. Les coéquipières de Couna Ndao ont surclassé la Jeanne d'Arc (78-55) et enchaînent une troisième victoire consécutive. La capitaine n'a pas déçu, terminant la rencontre avec 15 points et 3 passes décisives. Ville de Dakar confirme ainsi son statut de championne et affiche clairement ses ambitions pour converser son titre.