Basket - N1 Masculin (Final 8): Douanes et JA en démonstration

L'AS Douanes continue son sans-faute dans le Final 8 du championnat national masculin (N1). Ce samedi, les Gabelous ont décroché une deuxième victoire en autant de sorties en dominant Mermoz Basket Club sur le score de 72 à 55. Une prestation solide au stadium Marius Ndiaye, avec un Pape Ibrahima Ndiaye étincelant, auteur de 15 points et 6 passes décisives, qui a su guider les siens vers ce succès maîtrisé.



Dans l'autre rencontre du groupe B, la Jeanne d'Arc a elle aussi signé un deuxième succès consécutif en s'imposant face au Dakar Université Club (DUC), 59 à 51. Portée par un Ibrahima Sylla en grande forme (18 points, 4 rebonds), la Vieille Dame reste invaincue et conforte ses ambitions dans cette phase décisive.



Avec deux victoires chacune, l'AS Douanes et la JA s'affronteront lors de la prochaine journée dans un choc au sommet aux allures de finale pour la première place du groupe. Une rencontre très attendue qui pourrait bien donner un avant-goût des demi-finales.



Les dés sont presque jetés dans ce groupe B, où la suprématie se jouera entre deux poids lourds du basket sénégalais.