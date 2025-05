Finale CAF (aller) : Berkane domine Simba, Camara montre la voie

Grâce à un Mamadou Lamine Camara étincelant, la RS Berkane a pris une sérieuse option pour le titre en s'imposant 2-0 face au Simba SC, ce samedi 17 mai, lors de la finale aller de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF) 2024/2025. Une revanche en marche pour les Orientaux, battus en finale l'an passé.



Le héros du jour se nomme Mamadou Lamine Camara. Le milieu sénégalais n'a pas tardé à faire parler son efficacité : dès la 8e minute, il a catapulté le ballon au fond des filets d'un coup de tête rageur, consécutif à un corner bien frappé par Hamza El Massaoui. L'ouverture du score a galvanisé Berkane, qui a doublé la mise six minutes plus tard grâce à Oussama Lamlioui, profitant d'une erreur de marquage dans la défense tanzanienne.



Solides, expérimentés et portés par un public en feu, les Marocains ont dominé les débats. Malgré l'absence de l'attaquant sénégalais Paul Valère Basséne, les finalistes de l'édition précédente ont montré qu'ils avaient retenu la leçon. Finalistes pour la cinquième fois en sept ans, les Berkanis veulent décrocher un troisième sacre après ceux de de 2020 et 2022.



Mais rien n'est encore joué. Le match retour s'annonce intense face à un Simba SC invaincu à domicile cette saison. Délocalisée au stade Amman, sur l'île Zanzibar, la rencontre décisive aura lieu le dimanche 25 mai. Camara, qui compte désormais deux réalisations dans cette campagne, tentera une nouvelle fois de porter les siens vers le sommet continental.