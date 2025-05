Décès tragique de Fadiouf Ndiaye : le football sénégalais rend hommage à un joueur « engagé et respectueux »

Le football sénégalais est en deuil après le décès tragique de Fadiouf Ndiaye, capitaine emblématique de l'US Ouakam, survenu ce samedi 17 mai 2025. Le joueur est décédé à la suite d’un malaise survenu au stade Biram Ly des Parcelles assainies en marge de la 24e journée de la Ligue 1 sénégalaise, remporté 2-0 par l’USO devant OSLO.



Ce drame a plongé l'ensemble du football sénégalais dans la consternation. Les réactions de soutien et de compassion affluent de toutes parts depuis l'annonce de cette terrible nouvelle. Sur les réseaux sociaux, nombreux sont les clubs, joueurs et personnalités du football sénégalais à avoir présenté leurs condoléances à la famille du défunt et à l'US Ouakam.



Son club lui a rendu un hommage unanime : « C’est avec une profonde tristesse que l’Union Sportive de Ouakam annonce le rappel à Dieu de Fadiouf Ndiaye, capitaine emblématique de l’équipe de football du club.

Fadiouf s’est éteint aujourd’hui à la suite d’un malaise. Joueur discipliné et véritable guerrier, il a toujours montré son amour pour le club sur et en dehors du terrain. Il a également marqué l’histoire du football ouakamois de par son parcours, ses qualités footballistiques et sa fierté d’être un fils de Ouakam », a écrit le club dans un message empreint d'émotion.