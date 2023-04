AG élective FSBB du 6 mai: Me Babacar Ndiaye seul candidat à sa succession

Comme en 2019, Me Babacar Ndiaye sera le seul candidat à la présidence de l'AG de la Fédération sénégalaise de Basket-Ball (FSBB) du 6 mai. Le dépôt des dossiers de candidatures au poste de président et membres du Comité directeur a été clôturé mercredi.



A la tête de la FSBB depuis 2015, Me Babacar Ndiaye semble bien parti pour briguer un 3e mandat le 6 mai. La raison ? Aucune autre candidature venant des membres de la Convention du Renouveau du Basket-Ball sénégalais (CRBS) n'a été déposée.



La raison? Ces derniers accusent le président sortant de violation des textes pour rester en poste. «Comment veut-on que les gens déposent leurs candidatures, alors que le président sortant (Me Babacar Ndiaye), qui dispose seul du fichier des votants, a commencé sa campagne avant même qu'on ne prononce la recevabilité des candidatures ?», avait clamé Pathé Keïta, membre de la CRBS.



Gorgui Sy Dieng candidat....



Une bataille de «textes sur la légalité ou illégalité de l'AG» entre membres de la FSBB et de la CRBS qui ne fait que commencer. Au poste de membres de Comité directeur, une cinquantaine de dossiers de candidatures ont été enregistrés mercredi.



Parmi ces candidatures, on peut citer entre autres celle du capitaine des « Lions », Gorgui Sy Dieng, et par ailleurs président de Kébémer Basket Club. Il y a aussi la présidente du DUC, Maïmouna Fall, le président de la section basket de l'AS Douane, le Colonel Cheikh Diop, la présidente de la JA, Maimouna Mbengue, le professeur Tine de l'UCAD, le président de DBALOC, Docteur Mactar Diagne.



Selon « Stades », ces candidatures seront examinées par la commission juridique de la FSBB. 33 membres seront retenus pour former le Comité directeur, plus 7 autres personnes ressources cooptées par le ministère des Sports.