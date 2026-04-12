AIPS : Gianni Merlo réélu président, le Sénégalais Abdoulaye Thiam reste vice-président

L'Italien Gianni Merlo a été réélu président de l’Association internationale de la presse sportive (AIPS Monde) ce dimanche 12 avril 2026, à l’issue du 88e Congrès de l’organisation à Lausanne, en Suisse. Âgé de 78 ans, il entame ainsi son sixième mandat consécutif à la tête de l'institution qu'il dirige depuis 2005, après avoir obtenu 83 voix contre 25 pour sa seule concurrente, la Hongroise Csisztu Zsuzsa.







Le nouveau comité exécutif (2026-2030) confirme une forte présence africaine au sommet de la presse sportive mondiale. La Kényane Evelyn Watta conserve son poste de première vice-présidente, tandis que le Sénégalais Abdoulaye Thiam, président de l’AIPS Afrique et de l’ANPS, a été reconduit parmi les vice-présidents des sections continentales.





Gianni Merlo, figure emblématique du journalisme sportif international et ancien de La Gazzetta dello Sport, avait officialisé sa candidature en février dernier en Gambie. Journaliste depuis 1967, il a couvert au cours de sa carrière « 25 éditions des Jeux olympiques », s'imposant comme une référence mondiale du secteur.









Le congrès, qui réunit 113 pays jusqu'à mardi, marque également le vingtième anniversaire du transfert du siège de l'AIPS à Lausanne. Pour les prochaines échéances, le secrétaire général de l'ANPS, Mor Bassine Niang, a annoncé que « l’Éthiopie accueillera les congrès de l’AIPS Afrique et de l’AIPS Monde en 2027 », confirmant le dynamisme du continent au sein de l'organisation.

