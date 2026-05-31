Présidence de la Commission de la Cédéao: Diomaye Faye propose la candidature du général Birame Diop

Lors de la 68ᵉ session ordinaire de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao), le Sénégal a été désigné pour assurer la présidence de la Commission de l’Institution pour la période 2026-2030. Ce dimanche, le Président Diomaye Faye a «décidé de proposer au Sommet des Chefs d'État et de Gouvernement de la Cédéao prévu en juillet 2026, la candidature du Général d'armée aérienne (2S) Birame Diop», selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères.



Le général Birame Diop est l’actuel ministre des Forces Armées du Sénégal. Sa candidature, toujours selon le gouvernement, «traduit la volonté du Sénégal de mettre à la disposition de notre communauté sous-régionale une personnalité de grande valeur, reconnue pour son leadership, son intégrité, son expérience du commandement et sa profonde connaissance des enjeux de paix, de sécurité, de gouvernance et d'intégration régionale».



Le candidat sénégalais a auparavant exercé, entre autres fonctions, celles de Chef d'état-major général des Armées, de Chef d'état-major particulier du Président de la République ainsi que de Chef d'état-major de l'Armée de l'air.



Si la proposition de Diomaye Faye est acceptée, Birame Diop succédera au diplomate gambien, Dr Omar Alieu Touray, qui occupe cette fonction administrative et exécutive depuis juillet 2022.

