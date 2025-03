AN1-BDF : Sory Kaba dresse un bilan mitigé du nouveau régime et critique Ousmane Sonko

Sory Kaba, membre de la nouvelle responsabilité, parti de l'ancien Premier ministre Amadou Ba, peint en noir le tableau politique du nouveau régime. Selon lui, un an après leur accession au pouvoir, le climat politique reste marqué par des désillusions. Invité, ce 23 mars du Jury Du Dimanche (JDD) sur I-radio, l’ex Directeur général des Sénégalais de l'extérieur critique le non-respect des engagements pris par les nouvelles autorités notamment en matière de bourse sociale, d’agriculture, et de réforme institutionnelle.



« Malheureusement, notre pays ne va pas trop bien. Il faut qu’ils se ressaisissent avant qu’il ne soit trop tard. Quand ils vont commencer à payer les bourses sociales conformément aux engagements de l’Etat, au nom du principe de la continuité. Nous nous intéressons à cette action. Quand ils vont commencer à développer l’agriculture contrairement au budget voté, ou le montant prévu pour l’agriculture, est très en deçà des ambitions qu'ils portent, nous pourrons porter un avis dessus. Quand ils vont payer les bourses des étudiants qui depuis plus de 8 mois, il a fallu qu’ils aillent en grève pour que l’Etat se bouge, nous pourrons peut-être nous prononcer sur ces questions-là. Et malheureusement ça n’existe pas », a martelé Sory Kaba.



Pour l’invité du JDD, « l’homme politique qui ne pose pas d’action, qui a un agenda judiciaire, ne doit pas circuler. Aujourd’hui ce qui nous passionne est que le gouvernement soit à la plénitude de ses pouvoirs et que le gouvernement agit en conséquence. Ce qui n’est pas encore le cas", a regretté l'ancien directeur général des Sénégalais de l'Extérieur.



Qui a critiqué Ousmane Sonko : "C’est le Premier ministre qui intervient, qui dit, qui fait. Sans lui, aucun ministre n’existe. D’ailleurs, il centralise tout le budget et que tous les dossiers de passations de marchés aux nominations, c’est son avis d’abord avant quoi que ce soit. Que vous le chassez ou pas, c’est ça qui caractérise notre pays ».



Par ailleurs l’actuel ambassadeur rassure : « Jusqu’en 2029, il n’y aura pas d’émeute dans ce pays-là. Parce que nous avons une opposition responsable ».