ANACIM annonce de fortes pluies dans plusieurs régions ce dimanche

L'Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) a émis une alerte concernant des perturbations météorologiques prévues du 18 août à 12h00 au 19 août à 12h00. Selon les prévisions, des orages accompagnés de pluies significatives toucheront progressivement plusieurs régions du Sénégal.



Les premières zones concernées seront les régions de l’Est, notamment Kédougou, Tambacounda, Matam, Bakel, Podor, et potentiellement Linguère. Les régions du Sud, telles que Ziguinchor, Kolda et Sédhiou, seront également affectées.



Le Centre du pays, incluant Kaolack, Koungheul, Fatick, Mbour et Thiès, pourrait connaître des averses localisées. Les conditions pluvieuses devraient se prolonger dans la nuit et tout au long de la journée de lundi, touchant les régions côtières comme Dakar, Saint-Louis, Louga, et Cap-Skirring.



Les températures connaîtront une légère baisse, avec des maximales variant entre 30°C et 38°C à l’intérieur du pays. Malgré les conditions pluvieuses, les visibilités resteront bonnes. Les vents, soufflant de l’ouest et du sud-ouest, seront modérés, limitant ainsi les impacts sur la navigation aérienne et maritime.