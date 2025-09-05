ANSD : La production totale d’électricité du premier semestre 2025 en hausse

La production totale d’électricité a enregistré une hausse de 3,2 % en variation mensuelle, selon les statistiques de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) pour le mois de juin, publiées ce 3 septembre.



L’ANSD indique que cette progression est portée par la bonne dynamique de la production de la SNELEC (+7,6 %), combinée à une légère augmentation des achats auprès des autres producteurs (+1,8 %).



Cependant, comparée à la même période de l’année précédente, la production totale d’électricité a enregistré une baisse de 1,2 %. « Sur les six premiers mois de l’année 2025, la production totale d’électricité s’est établie à 3 380,4 MWh, contre 3 508,0 MWh à la même période en 2024, soit un repli de 3,6 % », détaille l’ANSD.



Cette baisse est principalement due à une diminution de 7,9 % des achats auprès des autres producteurs.