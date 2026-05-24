APR : Oumar Youm annonce l'objectif présidentiel de 2029

L’ancien ministre des Infrastructures Me Oumar Youm a réaffirmé son ancrage au sein de l’Alliance pour la République (APR) et annoncé l'ambition de sa formation politique de reconquérir le pouvoir lors de l'élection présidentielle de 2029. Invité de l'émission le JDD ce dimanche 24 mai 2026, le responsable politique a dressé le bilan de l'ancien régime et analysé la réorganisation de cette force politique désormais passée dans l'opposition.





Évoquant les défections nées de la perte du pouvoir, il a fustigé les opportunismes en déclarant : « Il y a les amis de la fonction », tout en invitant ses camarades à maintenir des valeurs de dignité, de sincérité et de vérité. Me Oumar Youm a vigoureusement défendu les réalisations économiques et sociales acquises sous la présidence de Macky Sall, estimant que le Plan Sénégal Émergent (PSE) avait permis au pays de franchir « un saut qualitatif ».





Il a notamment mis en avant l'Acte III de la décentralisation qui a dynamisé les territoires ruraux, ainsi que les programmes d'urgence comme le PUDC et le PUMA qui ont désenclavé les zones rurales en y apportant l'eau, l'électricité et les soins de santé. Interrogé sur la situation de l'ancien chef de l'État installé au Maroc, il a précisé que Macky Sall restait « loin, mais présent » pour le parti, sans pour autant interférer avec l'exercice de son successeur.





Revendiquant le statut d'une opposition de rupture, responsable et humble, il a conclu que l'APR disposait de tout le potentiel nécessaire pour un retour aux affaires en 2029.

