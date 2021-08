AS Monaco: Sofiane Diop s’excuse après ses propos crus d’après défaite

Le Monaco flamboyant du début d'année a disparu. Avec un seul point en trois rencontres et deux défaites, l'ASM peine en ce début de saison 2021-2022. Interrogé à l'issue du nouveau revers concédé à domicile ce samedi contre Lens (0-2), Sofiane Diop n'a pas caché son mécontement. Le jeune milieu offensif a ensuite fait machine arrière et a regretté le langage (un peu trop) fleuri utilisé pour analyser ce duel de la troisième journée de Ligue 1.



"Mes propos d’après match ont été tenus à chaud, sans le recul nécessaire et n’étaient pas appropriés, a estimé Sofiane Diop dans un message posté sur les réseaux sociaux dans la soirée. Je m’en excuse auprès de tous, les supporters et le Club. Rester soudés, ne rien lâcher et continuer de travailler!"



Après le coup de sifflet final, Diop avait été cash : "Il n'y a pas d'analyse, avait-il lancé au micro d'Amazon Prime Video. On a été bidons. On ne s'est pas créé d'occasions. On a eu une possession assez stérile. Il n'y a pas de conclusion... Les mots sont durs. On a besoin de tous travailler ensemble, de se remettre focus sur l'objectif du club. Là, on part un peu en couilles."



Avec RMC Sport