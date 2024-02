Aar Sunu élection décline l'invitation de Macky Sall et dénonce un mépris de la "souveraineté populaire"

« La direction générale des élections (DGE) nous a contacté pour nous remettre nos cartons d’invitation pour participer au dialogue initié par Macky Sall mais nous n’avons pas accepté de prendre ces cartes parce que nous n’avons pas l’intention d’y aller et quiconque prendra part à ce dialogue, cela n’engera que lui et non au nom de la plateforme », a souligné le porte parole du jour.



Aar Sunu Election condamne fermement cette attitude du président Macky Sall qu’il qualifie de « défiance vis-à-vis du Conseil constitutionnel » qui selon ladite plateforme « nous installe dans une crise sans précèdent et constitue une violation flagrante de nos principes ainsi qu’un mépris de la souveraineté populaire ».



« Nous dénonçons vigoureusement le dilatoire et la tentative de diversion à travers l’invitation à un dialogue inopportun dans un contexte où le peuple exige la fixation immédiate de la date du scrutin. Aar Sunu élection informe l’opinion nationale et internationale qu’elle ne participera pas à un simulacre de dialogue qui relèverait de la compromission sèmerait les gènes de la division et ne pourrait aboutir à aucun consensus aux vues des intérêts divergents des partis invités plus que de plonger le Sénégal dans un chaos indescriptible en créant des conditions d’une instabilité institutionnel économique et sociale dont le pays mettra du temps à relever », a lancé la plateforme.