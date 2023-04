Abbé Pierre Claver Ndione : « Nous ne devons pas faire partie de ceux qui veulent brûler le pays »

La fête de Pâques qui commémore la résurrection de Jésus, que le Nouveau Testament a été célébrée au Sénégal et partout dans le monde. À Diourbel, le curé Abbé Pierre Claver Ndione a abordé la situation du pays marquée par une tension socio-politique.



« Nous ne devons pas faire partie de ceux qui veulent brûler le pays. Nous ne sommes pas des citoyens entièrement à part, nous sommes des citoyens à part entière. Donc, tout ce qui touche notre pays, nous concerne également », a déclaré Abbé Pierre Claver Ndione.



Qui a ajouté : « C’est pour quoi, nos évêques, nous avaient demandé de prier pour la paix. Il a même une prière qui circule dans les réseaux sociaux, on demande à tous les chrétiens de réciter cette prière là pour qu’on puisse retrouver la paix, la tranquillité, la sérénité dans notre pays parce qu’aujourd’hui, si le Sénégal ne marche pas, tout le monde va le ressentir. Il n‘y a pas de chrétiens, de musulmans et d’athées. Tout le monde sera concerné »



En concluant son discours, le curé a rappelé : « Nous venons de célébrer la messe du jour de pâques. Nous fêtons la victoire de la résurrection du christ de notre seigneur Jésus Christ. Sortir des ténèbres et entrer dans la lumière, sortir de tout ce qui est mauvaise vie, Améliorer notre vie de tous les jours, bannir tout ce qui est méchanceté, malhonnêteté dans la vie et revêtir une vie nouvelle ».