Décès d’Halima Gadji : Youssou Ndour exprime sa tristesse

Les hommages se multiplient depuis l’annonce du décès de l’actrice Halima Gadji. Parmi les nombreuses réactions, celle de Youssou Ndour, qui a exprimé sa profonde tristesse et adressé ses condoléances à la famille de la défunte.
« C’est avec une très grande tristesse que j’ai appris le décès de notre regrettée Halima. Je prie Dieu le tout puissant qu’il t’accueille à Firdaws. Condoléances à sa Famille », a écrit l’artiste et chanteur sénégalais sur sa page Facebook.
Pour rappel, l’actrice sénégalaise Halima Gadji est décédée lundi en France, à l’âge de 37 ans, des suites d’un malaise.
Révélée au grand public grâce à son rôle marquant de Marième Dial dans la série à succès « Maîtresse d’un homme marié », produite en 2019 par Marodi, Halima Gadji a également marqué le paysage audiovisuel africain à travers plusieurs séries et films, au Sénégal, en Côte d’Ivoire et dans d’autres pays du continent.
