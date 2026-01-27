Le CORED met en garde les professionnels des médias contre la diffusion d’images violentes

Le Conseil pour l’Observation des Règles d’Éthique et de Déontologie dans les médias (CORED) a mis en garde contre la publication et la diffusion d’images de violence jugées insoutenables, notamment à la suite d’accidents ou de scènes survenues dans un cadre domestique.



Dans un communiqué, l’organe d’autorégulation déplore que certains médias aient diffusé, le 26 janvier 2026, des images et scènes de violence sans tenir compte de l’obligation professionnelle qui incombe aux journalistes et aux techniciens des médias de préserver et protéger les âmes sensibles et les personnes vulnérables.



En effet, l’organe de régulation souligne que le droit du public à l'information est encadré par l'Article 18 du Code de la presse qui insiste sur le fait que « le compte rendu, par le texte, l'image et le son, (...) d'accidents et de catastrophes trouve ses limites dans le respect (...) de la souffrance des victimes et/ou des proches ».



De plus, le CORED invoque la clause de l'Article 3 de la Charte des journalistes du Sénégal qui les oblige à « respecter la dignité de la personne humaine (...) notamment les groupes minoritaires et les personnes en situation de vulnérabilité, en toute circonstance ».



Le CORED rappelle aux journalistes et techniciens des médias que le « respect de la dignité humaine est un principe fondamental dans le traitement et la diffusion de l'information ».

