Europa League : sept (7) supporters du PAOK tués dans un accident de minibus alors qu'ils se rendaient à Lyon

Sept (7) supporteurs grecs du club de football PAOK Salonique ont été tués et trois blessés mardi dans la collision entre leur minibus et un camion en Roumanie, ont annoncé la police locale et les autorités grecques.



Le minibus transportait dix hommes et reliait la Grèce à la France lorsqu'il est entré en collision avec le poids-lourd dans le comté de Timis, dans l'ouest de la Roumanie, a précisé la police. Les supporteurs grecs étaient en route pour Lyon où le PAOK Salonique doit affronter jeudi l'Olympique lyonnais en Ligue Europa. Le conducteur du minibus, âgé de 29 ans, "a franchi la ligne médiane et heurté de plein fouet le camion", a déclaré la police de Timis à la presse.



Le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis s'est déclaré "profondément choqué" en apprenant "le tragique accident en Roumanie" qui a causé la mort de "sept jeunes compatriotes". Il a exprimé sur Facebook ses "plus sincères condoléances aux proches des victimes et à la famille du PAOK".