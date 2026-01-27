Affaire West Africa Energy : la Chambre d’accusation annule le renvoi de Samuel Sarr devant le tribunal correctionnel

La Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Dakar, réunie en audience le 27 janvier 2026, a annulé l’ordonnance de renvoi de Samuel Amète Sarr devant le tribunal correctionnel.



Cette décision met également fin à la mesure judiciaire ayant permis la poursuite de la procédure dans le dossier West Africa Energy dans lequel l’ancien ministre de l’Énergie avait été placé sous mandat de dépôt.



Pour rappel, Samuel Sarr avait été libéré et placé sous bracelet électronique avec résidence surveillée, après plusieurs mois de détention.



L’ancien ministre avait été incarcéré en novembre 2024 sur décision du juge d’instruction du 2e cabinet du Tribunal de grande instance hors classe de Dakar. Il était poursuivi pour « abus de biens sociaux », dans une affaire portant sur un présumé détournement de huit milliards de francs CFA.