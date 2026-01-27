Lutte contre la drogue: trois (3) individus interpellés à Aéré Lao avec 14 kg de chanvre indien

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan de lutte contre le trafic de stupéfiants, la Brigade territoriale d’Aéré Lao a procédé au démantèlement d’un réseau de trafic de chanvre indien le 26 janvier 2026, aux environs de 5 heures du matin.



Selon des informations recueillies, l’opération a été menée au cours d’un contrôle de routine ayant permis l’interpellation de trois individus, tous de nationalité sénégalaise, qui circulaient à bord d’un véhicule de marque Peugeot 407.



La fouille du véhicule a permis aux gendarmes de découvrir, dissimulés sur le siège passager avant, quatorze (14) paquets de chanvre indien, conditionnés dans un sac d’aliments pour bétail. Chaque paquet contenait un kilogramme de la substance illicite.



La drogue a été saisie, tout comme le véhicule Peugeot 407 utilisé pour le transport, ainsi qu’une moto de marque Haojue. Les personnes interpellées ont été mises à la disposition des services compétents pour la suite de la procédure.