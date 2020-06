Abdallah Ndour rejoint Sochaux et ambitionne de devenir avec coach Omar Daf le meilleur arrière gauche de Ligue 2

Latéral gauche de Strasbourg en Ligue 1, le Sénégalais fait partie du beau mercato de Sochaux. Le Lion de la Teranga a rejoint les lions du FCSM en Ligue 2 ! A l’en croire de multiples offres seraient venues de part et d’autres. Toutefois, le défenseur préféré la Ligue 2 française. Il a affirmé avoir été séduit par le projet du club. Le footballeur formé à Génération Foot de Dakar au Sénégal rêve d’être le meilleur défenseur de la Ligue 2 française de la prochaine saison.



L’an passé, Abdallah Ndour a peu joué, avec seulement 6 matchs de L1. Le jeune homme de 26 ans vient donc chercher du temps de jeu dans le Doubs. Et évoque le beau projet de Sochaux, ses propres ambitions, et l’envie de monter !



« Les objectifs, c’est déjà jouer beaucoup de matches, être le meilleur arrière gauche de Ligue 2, c’est cela mon objectif. Je l’ai été une fois, donc pourquoi pas une deuxième fois et cela va permettre d’essayer de faire monter le club. On sait que Omar Daf (l’entraîneur de Sochaux, Sénégalais aussi) est quelqu’un qui est respectable et respecté. C’est quelqu’un qui nous a fait rêver en 2002. Si cette personne t’appelle pour te dire viens, moi je peux travailler avec toi, je sais que tu veux relancer ta carrière, voilà j’y vais et on va travailler ensemble. », a-t-il confié à Wiwsport.