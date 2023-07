Abdou Aziz Diop démissionne de l'APR et de son poste de conseiller spécial à la Présidence de la République

Abdou Aziz Diop n'est plus conseiller spécial à la Présidence de la République. Il a démissionné de ce poste de même que du parti de l'Alliance pour la république (APR). Une décision presque attendue après la fuite d'une audio de celui-ci qui a exprimé son mécontentement au chef de l’Etat. Qui, semble l’ignorer alors qu’il veut être candidat à la présidentielle de 2024."Pour avoir consacré douze années de travail au volet immatériel de l’action sans la considération et le succès escompté, pour cause d’anti-intellectualisme primaire du destinataire, je n’ai d’autre choix que de mettre fin à mon compagnonnage avec le frère Macky SALL en démissionnant, ce mardi 19 juillet 2024, de l’Alliance pour la République (APR) et de mon poste de Conseiller spécial à la Présidence de la République du Sénégal", a écrit M. Diop dans une lettre adressée au Président Macky Sall dont PressAfrik à une copie.Le démissionnaire invite les responsables des organes et des finances du Parti et le Secrétariat général de la Présidence de la République à prendre "toutes les dispositions nécessaires pour l’effectivité de sa décision."S’agissant du responsable des finances du Parti, Abdou Aziz Diop, dit autoriser ces derniers " à puiser de son compte postal N° 0368 609 00 101 le montant de ses arriérés de cotisation augmenté de la somme de 1 000 000 F CFA (un million de francs CFA) représentant ma contribution forfaitaire à la construction du siège de l’Alliance pour la République".Alors pour sa part, il "diligente le règlement de sa dette en donnant l’ordre de virement au service compétent de POSTFINANCES au bénéfice de mon ancien parti."