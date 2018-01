Abdou Aziz Gueye, Président USO : «Nous à notre niveau, nous sommes prêt à jouer »

La réintégration de l’Union sportive de Ouakam (USO) dans le championnat durant cette saison 2017/ 2018 ne fait plus aucun doute. Le club du village d’Ouakam va participer à cette saison en cours.



« Nous à notre niveau, ce que l’on peut dire c’est que nous somme prêt à jouer. Quand ? Comment ? Ça, on ne peut que le décider avec l’organisateur », a fait savoir le président de l’Us Ouakam Abdou Aziz Gueye ce vendredi, face à la presse.



La levée de la suspension du club par la TAS était accompagnée de certaines obligations dont L'Uso devait s'acquitter. Des obligations telles que la signification de la décision à la fédération et le paiement d’une amende de 500 milles F cfa. Ce qui a été fait.



« L’obligation première que nous avions, était de signifier la décision à la fédération, ce qui a était fait, de payer l’amende de 500 milles franc, ce qui a été fait. Maintenant, il reste à la Lsfp et la fédération de nous dire comment l’intégration se fera par rapport à ce championnat, aujourd’hui», a fait savoir Alfred Bathily, Président exécutif du club.