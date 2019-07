Abdou Diouf: "Jusqu’à sa mort, Tanor n’a jamais trahi de secrets d’Etat"

L'ancien président sénégalais, Abdou Diouf et son épouse ont présenté vendredi, leurs condoléances à la famille du défunt président du Haut conseil des collectivités terrotoriales, Ousmane Tanor Dieng, décédé le 15 juillet dernier à Paris des suites d’une maladie.



«J’ai perdu un fils. Ousmane Tanor Dieng est resté jusqu’à sa mort un homme d’État qui n’a jamais trahi de secrets d’État. C’est le Sénégal et l’Afrique toute entière qui pleurent sa disparition», a témoigné Abdou Diouf dans repris par "Le Quotidien".



L'ancien chef d'État de rappeler que le défunt lui a toujours donné satisfaction pour toutes les missions qu’il lui confiait, notamment la gestion du Parti socialiste, et qu’il n’a jamais été choqué d’un quelconque comportement d’Ousmane Tanor Dieng.