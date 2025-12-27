CAN 2025 : Sénégal–RDC, un duel pour la première place du groupe D

Les deux équipes ont idéalement lancé leur campagne continentale. Le Sénégal s’est imposé avec autorité face au Botswana (3-0), tandis que la RDC a pris le dessus sur le Bénin (1-0).

Les “Lions” de la Teranga ont parfaitement entamé la compétition. Portés par un collectif solide, les hommes de Pape Thiaw ont dominé le Botswana grâce notamment à un doublé de Nicolas Jackson et un but de Chérif Ndiaye en fin de rencontre. Ce large succès permet au Sénégal de prendre la tête du groupe D avec trois points et une différence de buts favorable (+3).

De leur côté, les “Léopards” ont également réussi leur entrée en lice, même si la victoire fut plus laborieuse. Les Congolais se sont imposés sur la plus petite des marges face au Bénin (1-0), grâce à une réalisation de Théo Bongonda. Une rencontre marquée par une controverse arbitrale, la VAR ayant été indisponible lors d’une situation litigieuse dans la surface congolaise.

Un succès ce samedi serait synonyme de qualification pour les huitièmes de finale pour l’une comme pour l’autre sélection. Le choc du groupe D est prévu à 15h00 GMT au stade de Tanger.

Plus tôt dans la journée, les deux équipes battues lors de la première journée, le Bénin et le Botswana, s’affronteront à 12h30 GMT. Une rencontre déjà décisive, où seule la victoire permettra de rester en course dans la compétition.

