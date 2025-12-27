CAN 2025: le Bénin bat Botswana et se relance

Le Bénin s'est imposé ce samedi sur la plus petite des marges face au Botswana (1-0), lors de la deuxième journée du groupe D de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Yohan Roche, peu avant la demi-heure de jeu (28ème), a inscrit le seul but de cette rencontre disputée à Rabat.

Battus par la RD Congo (1-0) lors de la première journée, les “Guépards” (3 points) restent troisièmes de la poule mais reviennent provisoirement à hauteur du Sénégal et de cette même RD Congo, qui vont s'affronter à 15h00 GMT.

Les “Zèbres”, déjà lourdement battus face au Sénégal (3-0) pour leur première sortie, restent quatrièmes et derniers (0 point) et sont quasiment éliminés après cette deuxième défaite consécutive.