CAN 2025 - Sénégal–RDC : Pape Thiaw reconduit le même onze

Le Sénégal défie la République démocratique du Congo ce samedi à 15h00 GMT, pour le compte de la deuxième journée du groupe D de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025, avec en ligne de mire la première place de la poule.
À quelques minutes du coup d’envoi, le sélectionneur Pape Thiaw a dévoilé son onze de départ. Sans surprise, il a choisi de reconduire la même équipe alignée lors de la victoire face au Botswana.
Édouard Mendy est titularisé dans les cages des “Lions”. La défense est composée de Krepin Diatta, Kalidou Koulibaly et Moussa Niakhaté dans l’axe, avec Ismail Jakobs sur le flanc gauche.
Au milieu de terrain, le duo Idrissa Gana Gueye – Pape Gueye est chargé d’assurer l’équilibre. En attaque, Nicolas Jackson est positionné en pointe, soutenu par Iliman Ndiaye, Sadio Mané et Ismaïla Sarr.
