Le ministre de l’Environnement, Abdou Karim Sall va « rembourser les gazelles mortes et restituer les autres », a fait savoir le député Aliou Dembourou Sow, par ailleurs Président du Conseil départemental de Ranérou, au nord-est du Sénégal.



« Nous avons saisi le chef de l’Etat Macky Sall. Parce que nous nous sommes dit que les oryx sont un bien de tous les Sénégalais. Ce que nous demandons, c’est qu’on nous restitue les têtes et qu’on rembourse les gazelles mortes », a-t-il déclaré lundi, sur le plateau de la Tfm.



A l’en croire, ils ont déjà obtenu l’assurance que «les gazelles transférées par le ministre vers sa réserve privée seront restituées au parc de Ranérou. Les deux gazelles mortes durant leur convoyage seront évaluées et remboursées par le ministre».



S’agissant des autres ministres qui auraient aussi bénéficié de ces gazelles oryx, Aliou Dembourou Sow soutient qu’ils ont été identifiés et seront invités à les restituer également.