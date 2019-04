Abdou Karim Xrum Xax exclu du Mouvement “Nittu Degg”, à cause de ses "riches conquêtes"

Le rappeur et activiste Abdou Karim Guèye alias Karim Xrum Xax a été exclu du Mouvement “Nittu Deugg” dont il était le porte-parole. Cette exclusion fait suite aux graves accusations portées contre lui par Maimouna Senghor. Cette dernière qui lui reproche d’être un imposteur, un chasseur de “femme riche” qui avait profité d’elle non pas par amour, mais simplement pour sa situation financière dans un récent mariage.



Dans une note signée par le Coordonnateur dudit mouvement, Abdou Karim Xrum Xax n'en est pas à son coup d'essai puisqu'il "avait fait la même chose avec une autre dame et envisage avec une autre femme résident à l'Arabie Saoudite de refaire la même chose"

Et "Compte tenu de la gravité des allégations qui lui sont reprochées et après investigation et concertation, le mouvement Nittu Deugg décide d'exclure définitive le concerné Abdou Karim Gueye du mouvement pour des faits contraires à la philosophie du mouvement et les valeurs morales et religieuses prônées par le mouvement", a écrit Oumar Sarr.