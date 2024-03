Abdou Mbow : "Nous allons retourner dans l'opposition"

Le Président du groupe parlementaire de Benno Bokk Yakkar se penche déjà sur son avenir politique. Ce, après avoir reconnu la défaite de sa coalition et félicité le candidat de la Coalition Diomaye Président.



« Comme tout le monde l’a fait, nous félicitons le président Bassirou Diomaye Faye et toute sa coalition. Les sénégalais ont eu confiance en lui pour diriger ce pays et nous souhaitons qu’il réussisse sa mission ».



Ces propos de Abdou Mbow ont précédé celui exprimé sur son avenir politique: « Nous allons retourner dans l’opposition et travailler pour les sénégalais », a-t-il répondu sur le plateau spécial de Dakaractu.