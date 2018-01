Abdoul Aziz Gueye, président USO : « On est en train de voir si on va jouer ou pas »

La réintégration de l’Uso dans le championnat est officialisée depuis mercredi par la Ligue sénégalaise de football professionnelle (Lsfp). Plus même, la Ligue pro a programmé le match de Ouakam qui devrait recevoir ce dimanche la Linguère de Saint-Loius, à Alassane Djigo de Pikine, pour le compte de la dixième journée de la Ligue 1.

Mais le flou plane toujours sur la tenue ou pas de ce match. Car selon Abdou Aziz Gueye, président de l’Uso, le staff du club n’a pas jusqu’à présent reçu les modalités d’intégration de la part de la Ligue ou de la Fédération.



« Nous attendons toujours l’appel des responsables de la Fédération et de la Ligue pour voir ensemble les modalités de notre intégration. Jusqu’à présent, rien n’est fait dans ce sens », a déploré Abdou Aziz Gueye.



Il pense que : « Le mieux était de nous rencontrer pour qu’ensemble qu’on revoit les gages de sécurité et autres mesures d’accompagnements pour notre intégration, mais aussi pour notre match de ce dimanche contre Linguère ».



Ce qui justifie que la tenue du match, contre Linguère, dimanche prochain, n’est pas sûr. La preuve, c’est lors d’une réunion des

dirigeants, qui devait se tenir ce jeudi tard dans la nuit, que cette décision devrait être prise.

« On est en train de voir si on jouer ou pas », a indiqué le président concernant le match. Toutefois, il dit être prêt pour jouer le championnat : « Nous sommes prêt pour jouer le championnat. Parce que nous avons les joueurs, le staff et nous avons fait nos affiliations au niveau de la Ligue et de la fédé ».



Le champion du Sénégal en 2011 espère, cependant, que : « D’ici vendredi, ils vont nous recevoir pour qu’ensemble nous définissions les modalités et dispositions de notre retour dans ce championnat, mais aussi de notre match de ce dimanche ».

Concernant les papiers administratifs des joueurs, le président rassure : « Nous sommes en train de confectionner les licences et nous espérons terminer d’ici dimanche ». A conclu le patron de l’Uso.