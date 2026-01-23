Finale CAN 2025 : Yehvann Diouf revient sur les incidents autour des serviettes d’Édouard Mendy

Ces images ont fait le tour du monde : les fameuses serviettes d’Édouard Mendy. Yehvann Diouf, impliqué dans ces scènes, raconte l’histoire incroyable de ce qui s’est passé.



Lors de la dernière finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025, des moments surréalistes se sont déroulés derrière les buts du gardien sénégalais. Yehvann Diouf, gardien de Nice, a dû batailler pendant de longues minutes pour protéger les serviettes de Mendy.



« On avait déjà vu au match précédent que les ramasseurs de balle marocains s’amusaient à piquer les serviettes du gardien nigérian. Pourquoi? On ne sait pas (…) Ils l’ont fait pendant le temps réglementaire avec Hakimi etI smaël Saibari. Et quand j’y suis allé, ils ont fait exactement la même chose. Au début, un joueur marocain m’a couru après pour prendre la serviette, j’étais étonné », a expliqué le gardien de but de Nice sur RMC.



« J’hallucine, en fait, limite je vais sur le terrain de mon plein gré en me disant que l’arbitre va arrêter le match, ou il va se rendre compte de la situation. Sauf que non, en fait, je me retrouve par terre dans la surface avec le ballon qui est à 20-25 mètres. Je vois que je suis plus une gêne pour Édouard qu’autre chose et puis je sens qu’ils commencent à me soulever aussi. Du coup, je décide de me relever, d’aller ailleurs mais ouais c’est fou. D’une part, je ne suis pas protégé et d’une autre part, un match était en train de se dérouler. C’était totalement surréaliste », a-t-il raconté.



Côté marocain, on ne semblait visiblement pas gêné aux entournures au moment d’aller chiper les serviettes du portier sénégalais, comme l’explique Yehvann Diouf. « Figure-toi qu’un ramasseur de balle m’a dit: '’sois fair-play’’. Je lui ai répondu: fair-play de quoi? C’est vous qui prenez les serviettes et c’est moi qui ne suis pas fair-play alors que je viens juste remettre des serviettes? Je suis surpris, je ne comprends pas. Mais j’ai essayé de faire en sorte qu’Édouard ait sa serviette quand il a envie de s’essuyer et qu’il soit dans les meilleures conditions pour être le plus efficace possible pour que derrière on gagne le trophée », a confié le champion d’Afrique 2025.