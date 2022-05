Abdoul Mbaye à Macky Sall sur la limitation des mandats : «Demander du temps plus long est un aveu d’inefficacité»

« La Constitution, expression de la volonté du Peuple, fixe le nombre et la durée des mandats du Président de la république. Ses réalisations dépendent de sa compétence. Demander du temps plus long est un aveu d’inefficacité. Telle est la relation entre durées et réalisations», a tweeté M. Mbaye.

Le président de la République a déclaré lors d’un dîner de réception des "Young leaders" de la French-African fondation au Palais de la République, jeudi, que les procédures qui conditionnent les décaissements en Afrique sont incompatibles avec un développement économique des pays africains à cause des limitations des mandats présidentiels.

«Puisque nous voulons plus de démocratie en Afrique, nous disons, il faut limiter les mandats, soit. Mais si au même, les procédures qui datent des années 60 sont les mêmes qui conditionnent le décaissement, quand est-ce que ces régimes mis en place vont avoir un bilan ?», demande-t-il. Avant d'ajouter: «Donc, tous les cinq (5) ans, on va virer des régimes, ça va être un éternel recommencement, contraire à l'idée du développement».

Après Seydi Gassama l'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye a répondu aux critiques du président Macky Sall sur la limitation des mandats en Afrique. Pour exprimer son désaccord avec le chef de l'État, il a soutenu «demander du temps plus long est un aveu d’inefficacité».