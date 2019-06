Abdoul Mbaye après son audition à la DIC: "Je croyais en venant qu'on allait m'enfermer dans une pièce chaude"

L'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye est sorti d'une audition avec les enquêteurs de la Division des affaires générales de la DIC, qui a duré 7 heures. Le leader de l'Alliance pour la citoyenneté et le travail (Act) a déclaré qu'il se préparait, en venant répondre, à être enfermé dans une pièce chaude pour être interrogé. Mais, assure-t-il, son entretien avec les enquêteurs s'est déroulé dans une assez bonne atmosphère.



Abdoul Mbaye s'est attaqué aux sociétés Kosmos Energy et BP, citées dans le supposé scandale de corruption par la BBC. Selon lui, ces deux boîtes sont tout autant responsables que Frank, Timis, Aliou Sall, Aly Ngouille Ndiaye et toutes les personnes incriminées. Parce qu'elles étaient au courant du caractère illégal des transactions entre Timis Corporation et l'Etat du Sénégal.



L'ancien Pm dit avoir répondu à une vingtaine de questions et remis aux enquêteurs un document d'une centaine de page avec des références.