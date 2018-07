Abdoulaye Diallo prend la défense de Khadim Ndiaye: "il ne faut pas le diaboliser"

Digérer l'élimination prématurée du Sénégal, un coup dur pour Abdoulaye Diallo. Mais au finish, il est passé à autre chose. Selon lui "c'était leur destin et il faut savoir passer à autre chose."

Idem pour son statut de remplacement qu'il ne conçoit pas comme un drame.

" Mon statut de remplaçant, je l'ai pas vécu comme une injustice, mais plutot une déception parce que je suis un compétiteur."



Revenant sur la participation de son coéquipier, Abdoulaye Diallo dresse un bilan positive avant de prendre la défense de Khadim Ndiaye. "Avant la compétition, j'ai eu l'impression que beaucoup de gens souhaiteraient qu'il (Khadim) Joue. Aujourd’hui, ce sont le mêmes personnes qui le critiquent. C'est triste et dommage de retourner sa veste comme ça. Khadim a donné ce qu'il avait à donner. Après, c'est sur le deuxième but contre le Japon que sa responsabilité semble être engagé. Mais la copie générale est plutôt positive."



Il poursuit dans "Record", "ça fait partie du jeu, quant un attaquant manque des occasions de but, on le diabolise pas. Mais quand c'est un gardien les critiques fusent de partout. Je comprends que les postes ne sont pas les mêmes et souvent les erreurs d'un gardien du but sont lourdes de conséquence mais, il faut continuer à le soutenir. A mon avis Khadim Ndiaye a commis des erreurs , il ne faut pas le diaboliser."