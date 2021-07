Abdoulaye Diouf Sarr: "la prise de conscience de la nécessité de se vacciner est bien installée au niveau des populations"

Le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr dit avoir noté que « la prise de conscience de la nécessité de se vacciner est bien installée au niveau des populations ».



« Ce que nous avons vu au niveau des points dédiés, notamment à la place de la nation, au stade Léopold Sédar Senghor, ici même à la Maison de la presse et ailleurs, nous rassure. Nous avons noté que la prise de conscience de la nécessité de se vacciner est bien installée au niveau des populations », a-t-il déclaré.



Abdoulaye Diouf Sarr s’exprimait en marge de sa visite au point de vaccination avancé, installé ce vendredi pour trois jours, à la Maison de la presse Babacar Touré, à la demande du SYNPICS, à l’intention des professionnels des médias.



Cette campagne ponctuelle est « un élément important » qui va non seulement permettre aux journalistes de se faire vacciner, mais aussi va « beaucoup aider » dans le plaidoyer et la communication, les armes qu’il « faut contre la propagation du virus », a-t-il dit dans des propos relayés par l’APS.



C’est fort de ce constat que le gouvernement va « poursuivre sa politique de vaccination », avec l’arrivée dans les jours à venir de plusieurs milliers de doses y compris ceux d’Astrazeneca, dans le cadre de l’initiative Covax, a-t-il indiqué. A ce propos, il assuré que ceux qui n’ont pas encore pris leur deuxième dose d’AstraZeneca « ne sont pas dans une posture où ils doivent s’inquiéter ».