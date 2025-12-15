Mbacké : le "redoutable" Ibou Diba, présumé chef de gang, et quatre (04) de ses lieutenants interpellés

A Mabcké (est), le "teigneux caïd" Ibrahima Diba alias Ibou Diba, chef d’une présumée organisation criminelle, a été interpellé ainsi que quatre (04) de ses lieutenants dans la nuit du 12 au 13 décembre, après le cambriolage d’un commerce au quartier Palène de la ville.



Selon "L’Observateur", dans sa publication de ce lundi, ce coup de filet de la police fait suite à une plainte déposée par Mame Cheikh Fall, un jeune opérateur économique qui dit avoir été cambriolé. Les malfrats auraient emporté trois (03) ordinateurs portables, un téléphone portable, un nombre important d’accessoires de téléphones, et une somme de 100.000 F CFA.



C'est ainsi que les investigations criminelles ont permis d’interpeller le présumé cerveau de la bande, Ibou Diba, et les quatre personnes suspectées d’être ses soutiens, à savoir Abdou Bâ (24 ans, mécanicien auto), Fallo Niass (19 ans, soudeur métallique), Abdou Kassé (22 ans) et Pape Fall (21 ans).



La perquisition menée au domicile du présumé chef de gang a permis aussi de saisir un arsenal impressionnant composé entre autres de fusils, 48 munitions, un ras-clou, quatre (04) machettes, un couteau.



Au terme des premières enquêtes, Ibou Diba et sa bande ont été déférés au parquet du tribunal de grande instance de Diourbel pour "association de malfaiteurs, vol en réunion commis la nuit avec effraction et détention d’armes".